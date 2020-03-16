29:50

من برنامج: المسائية تداعيات تفشي فيروس كورونا حول العالم (فيديو)

أبدى النازحون السوريون من الشمال السوري امتعاضهم من نسيان العالم لقضيتهم الإنسانية فيما ينتفض المجتمع الدولي من أجل فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر