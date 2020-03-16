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من برنامج: المسائية المصري شوكت نصر: رحلتي من الإصابة بكورونا إلى التعافي (فيديو)

استضافت الجزيرة مباشر على برنامج “المسائية” المصري شوكت نصر أول مريض مصري مصاب بفيروس كورونا المستجد يتعافى في إيطاليا، ليروي للجزيرة مباشر رحلته مع المرض.

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المصدر : الجزيرة مباشر