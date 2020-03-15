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من برنامج: المسائية نيويورك تايمز: الصين تنسج قصة بدء نشر وباء كورونا (فيديو)

استضافت حلقة المسائية الكاتبة والصحفية ناديا أبو المجد للحديث عن أبرز ما جاء في الصحافة العالمية، وعن اتهامات الصين للولايات المتحدة بالمسؤولية عن فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر