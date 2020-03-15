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من برنامج: المسائية الصحة العالمية تعلن أوربا مركزا لوباء كورونا (فيديو)

أعلنت منظمة الصحة العالمية إن أوربا أصبحت الآن بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الإبلاغ عن حالات وفيات وإصابات أكثر من بقية العالم مجتمعة باستثناء الصين.

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المصدر : الجزيرة مباشر