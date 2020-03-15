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من برنامج: المسائية أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي (فيديو)

تتجه أسعار النفط لتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ الأزمة المالية قبل 12 عاما، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون تبدد الطلب بفعل وباء فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر