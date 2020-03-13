18:50

من برنامج: المسائية مصر: عاصفة "التنين" تتسبب بالشلل التام في البلاد (فيديو)

تسببت عاصفة ما يعرف بعاصفة “التنين” التي ضربت مصر بخسائر مادية في محافظات عدة، وأصابت العاصفة البلاد بشلل تام بسبب تزايد هطل الامطار على غالبية المحافظات.

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المصدر : الجزيرة مباشر