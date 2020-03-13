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من برنامج: المسائية الصحة العالمية: كورونا وباء يمكن السيطرة عليه (فيديو)

مع اتساع رقعة فيروس كورونا المستجد سجلت دول في الشرق الأوسط وأخرى أوروبية إصابة جديدة بالفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن كورونا وباء يمكن السيطرة عليه.

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المصدر : الجزيرة مباشر