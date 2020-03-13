11:35

من برنامج: المسائية إصابات بسبب تصادم قطاري ركاب في مصر (فيديو)

أصيب 13 شخصا بسبب تصادم قطاري ركاب قادمين من الصعيد باتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس حيث اصطدم أحدهما بالآخر من الخلف في منطقة روض الفرج.

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المصدر : الجزيرة مباشر