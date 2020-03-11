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من برنامج: المسائية نيويورك تايمز: الأمير المتهور لم يتعلم من الدروس (فيديو)

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لمراسلها ديفيد كيركباتريك تحت عنوان “الأمير المتهور لم يتعلم من الدروس”، وعاد إلى الواجهة باحتجازه لأربعة من كبار أعضاء العائلة المالكة.

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المصدر : الجزيرة مباشر