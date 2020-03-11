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من برنامج: المسائية معهد ستوكهولم: السعودية الأولى عالميا في استيراد السلاح (فيديو)

كشف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن الدول العربية استأثرت بنحو 30% من إجمالي مبيعات السلاح خلال السنوات ما بين 2015 و2019.

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المصدر : الجزيرة مباشر