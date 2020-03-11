13:50

من برنامج: المسائية فيروس كورونا يواصل انتشاره عالميا (فيديو)

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره عالميا حيث تجاوز عدد الإصابات حول العالم 111 ألف حالة في مائة بلد ومنطقة، بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 3800 شخص.

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المصدر : الجزيرة مباشر