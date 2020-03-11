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من برنامج: المسائية أسعار النفط تهوي 30% بعد خفض السعودية لأسعار الخام (فيديو)

هوت أسعار النفط بنحو 30 % بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام، ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل.

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المصدر : الجزيرة مباشر