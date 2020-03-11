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من برنامج: المسائية أردوغان: وقف إطلاق النار بإدلب يسير بشكل جيد (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب يسير بشكل جيد على الرغم من أنه مؤقت، وأتمنى أن يدوم كذلك ويتحول إلى وقف إطلاق نار دائم.

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المصدر : الجزيرة مباشر