22:10

من برنامج: المسائية مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة (فيديو)

وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن سد النهضة بعد جولات من المفاوضات خلال السنوات الخمس الماضية وصفتها بالمضنية وبأنها لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.

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المصدر : الجزيرة مباشر