12:30

من برنامج: المسائية مئات اللاجئين السوريين يتدفقون نحو بلغاريا واليونان (فيديو)

يواصل مئات المهاجرين في تركيا التوافد على الحدود مع بلغاريا واليونان، وأعلنت الخارجية التركية أن هناك إمكانية لاستمرار هذه الحركة.

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المصدر : الجزيرة مباشر