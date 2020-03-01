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من برنامج: المسائية علاء مبارك ينشر مقطع فيديو قديم لوالده (فيديو)

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك فيديو لوالده عبر حسابه الشخصي على تويتر، وتضمن الفيديو كلمات سمعها الشعب من مبارك في جلسة محاكمة قضية قتل المتظاهرين.

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المصدر : الجزيرة مباشر