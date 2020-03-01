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من برنامج: المسائية خالد مجاهد يؤكد خلو مصر من فيروس كورونا (فيديو)

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية على ما ذكره وزير الصحة الفرنسي أن اثنين ممن ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا قد عادا من مصر.

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المصدر : الجزيرة مباشر