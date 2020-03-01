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من برنامج: المسائية المعارضة السورية تعن سيطرتها على مدينة سراقب (فيديو)

أعلنت المعارضة السورية عن سيطرتها على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بعد معارك مع قوات النظام، وأسفر تقدم المعارضة عن قطع الطريقين الدوليين حلب دمشق، وحلب اللاذقية.

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المصدر : الجزيرة مباشر