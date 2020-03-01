28:25

من برنامج: المسائية أبرز تطورات انتشار الفيروس كورونا بحسب الدول (فيديو)

واصل الفيروس كورونا الانتشار في عدة دول عبر العالم ما تسبب في مزيد من الوفيات والإصابات وفرض تشديد الإجراءات الوقائية.

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المصدر : الجزيرة مباشر