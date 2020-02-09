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من برنامج: المسائية ضغوط أمريكية وراء إعفاء مندوب تونس بمجلس الأمن (فيديو)

كشفت مصادر دبلوماسية أممية أن قرار تونس إعفاء مندوبها بمجلس الأمن الدولي منصف البعتي جاء بعد ضغوط أمريكية عليها .

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المصدر : الجزيرة مباشر