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من برنامج: المسائية النيابة تقرر حبس الباحث القانوني المصري باتريك جورج (فيديو)

قررت النيابة المصرية حبس الباحث الحقوقي باتريك جورج 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اعتقاله لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من إجازة قصيرة في إيطاليا.

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المصدر : الجزيرة مباشر