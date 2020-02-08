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من برنامج: المسائية شهداء فلسطينيون ومصابون من جيش الاحتلال في القدس (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين خلال عمليتي دهس وإطلاق نار بالقدس المحتلة، ومواجهات اندلعت في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة أدت إلى إصابة 15 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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المصدر : الجزيرة مباشر