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من برنامج: المسائية تقرير: اتصالات لعقد لقاء بين ابن سلمان ونتنياهو في القاهرة (فيديو)

أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية رفيعة أن هناك اتصالات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة والرياض من أجل عقد قمة في القاهرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر