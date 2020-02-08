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من برنامج: المسائية تدهور الحالة الصحية للمعتقلة المصرية عائشة الشاطر (فيديو)

نقلت أسرة المعتقلة السياسية المصرية عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي في الإخوان المعتقل خيرت الشاطر، آخر تفاصيل حالتها الصحية خلال جلستها الأخيرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر