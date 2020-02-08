21:22

من برنامج: المسائية المسائية تلتقي أبطال فيلم بسبوسة بالقشطة (فيديو)

“بسبوسة بالقشطة” فيلم مصري أنتج عن طريق عدد من المصريين المقيمين في تركيا يتناول جدل العلاقة بين السجين السياسي والسجان من خلال مشاهد ومواقف إنسانية متباينة تجمع طرفي الصراع.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر