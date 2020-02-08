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من برنامج: المسائية الخارجية التونسية: أي شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني مرفوض (فيديو)

اعترضت وزارة الخارجية التونسية على مشاركة منتخب التنس للسيدات في كأس الاتحاد الدولي للتنس في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ومواجهته منتخب إسرائيل.

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المصدر : الجزيرة مباشر