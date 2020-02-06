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من برنامج: المسائية رسالة صارمة من أردوغان للجيش السوري (فيديو)

أمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات النظام السوري حتى نهاية فبراير/شباط الجاري للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في الشمال السوري، وإلا فإن الجيش التركي سيجبرها على ذلك.

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المصدر : الجزيرة مباشر