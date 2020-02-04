13:30

من برنامج: المسائية طلاب يمنيون يستغيثون لإجلائهم من ووهان الصينية (فيديو)

وجه أحد الطلاب اليمنيين الذين يدرسون بإحدى جامعات الصين الواقعة في قلب مدينة ووهان المعزولة والموبوءة بفيروس كورونا الجديد رسالة مناشدا الحكومة اليمنية ضرورة إجلائهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر