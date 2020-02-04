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من برنامج: المسائية خالد علي: حبس عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة (فيديو)

أعلن الحقوقي المصري خالد علي عبر حسابه على فيسبوك، عن حبس رئيس حزب مصر القوية المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة.

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المصدر : الجزيرة مباشر