11:40

من برنامج: المسائية تقرير: السعودية تشتري معدات عسكرية من إسرائيل (فيديو)

قالت مجلة إسرائيل ديفنس، إن السعودية أبدت رغبة في شراء عتاد من شركة “رافائيل” المتخصصة في إنتاج صواريخ “سبايك” المضادة للدروع، والمضادات الأرضية.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر