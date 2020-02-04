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من برنامج: المسائية المرصد السوري: مقتل 9 مدنين ومعاناة للنازحين بريف حلب الغربي (فيديو)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 9 مدنيين بينهم أطفال في قصف جوي استهدف سيارة كانت تقل نازحين في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب شمال غربي سوري.

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المصدر : الجزيرة مباشر