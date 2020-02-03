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من برنامج: المسائية كوشنر: السيسي ساهم في صياغة (صفقة القرن)

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ساهم في صياغة خطة السلام الأمريكية، والمعروفة إعلاميا باسم (صفقة القرن).

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المصدر : الجزيرة مباشر