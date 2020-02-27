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من برنامج: المسائية انسحاب مفاجئ لإثيوبيا اجتماعات سد النهضة (فيديو)

أعلنت إثيوبيا انسحابها من المشاركة في الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة المقرر عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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المصدر : الجزيرة مباشر