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من برنامج: المسائية الواشنطن بوست: مصر لم تتعلم من فشل حسني مبارك (فيديو)

استضافت حلقة المسائية، الأربعاء، الصحفية نادية أبو المجد، للحديث عن كيف تناولت الصحافة العالمية خبر وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

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المصدر : الجزيرة مباشر