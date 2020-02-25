17:15

من برنامج: المسائية مكرم محمد أحمد: حرية الرأي في مصر منقوصة (فيديو)

شن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر هجوما حادا على سياسة الدولة تجاه الإعلام، متهما السلطة التنفيذية بتكميم الأفواه وكبت الحريات.

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المصدر : الجزيرة مباشر