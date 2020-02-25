27:50

من برنامج: المسائية مشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية (فيديو)

يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون مقدم من رئيس اللجنة الدينية في البرلمان أسامة العبد و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر