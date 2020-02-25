21:10

من برنامج: المسائية طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة (فيديو)

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارتين على موقعين فلسطينيين يتبعان لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة دون التبليغ عن وقوع إصابات.

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المصدر : الجزيرة مباشر