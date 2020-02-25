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من برنامج: المسائية شاهد: خارطة توزيع القوات الروسية في سوريا

أصدر مركز جسور للدراسات في 21 فبراير/شباط 2020، خارطة لقواعد ونقاط وجود روسيا في سوريا. وشملت الخارطة 75 موقعاً، منها 23 قاعدة عسكرية، و42 نقطة وجود، و10 نقاط مراقبة.

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المصدر : الجزيرة مباشر