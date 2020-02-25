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من برنامج: المسائية حكومة الوفاق: لا مانع من إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بليبيا (فيديو)

أعلنت حكومة الوفاق الليبية أنها لا تمانع في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، وذلك في حال طلبت واشنطن ذلك.

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المصدر : الجزيرة مباشر