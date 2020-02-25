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من برنامج: المسائية الداخلية المصرية تنظم زيارة لصحفيين وحقوقيين لسجن المرج (فيديو)

نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية المصرية زيارة لسجن المرج بمشاركة عدد من مراسلي الوكالات والقنوات الأجنبية، بالإضافة إلى مسئولي عدد من منظمات حقوق الإنسان.

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المصدر : الجزيرة مباشر