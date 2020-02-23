21:50

من برنامج: المسائية متابعو القرني يستنكرون تصريحاته ويتهمونه بالنفاق (فيديو)

هاجم الداعية السعودي عائض القرني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي دفع متابعيه لاتهامه بالنفاق، واتهم القرني أردوغان بالمشاركة في إثارة الفتنة في المنطقة.

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المصدر : الجزيرة مباشر