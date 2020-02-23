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من برنامج: المسائية كيف سقط الاعلام المصري في قبضة نظام السيسي؟ (فيديو)

بدأ اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببناء ذراع إعلامية للدولة حين كان وزيرا للدفاع، حيث ظهر في فيديو مسرب يعود إلى فترة ما قبل انقلاب 2013.

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المصدر : الجزيرة مباشر