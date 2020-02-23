16:45

من برنامج: المسائية غارات مصرية مكثفة على مناطق في محافظة شمال سيناء (فيديو)

قصفت طائرات حربية مصرية مناطق متفرقة من مدن رفح والشيخ زويد وبئر العبد في محافظة شمال سيناء لليوم الثالث على التوالي من دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

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المصدر : الجزيرة مباشر