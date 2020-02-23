11:55

من برنامج: المسائية جماعة الحوثي تقصف مواقع في العمق السعودي (فيديو)

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن الجماعة قصفت مواقع في العمق السعودي من بينها شركة أرامكو بصواريخ وطائرات مسيرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر