22:50

من برنامج: المسائية أردوغان: سياسة أنقرة في ليبيا وسوريا ليست مغامرة (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سياسة أنقرة في سوريا وليبيا ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا، وأن أنقرة حددت خريطة الطريق التي ستتبعها فيما يخص إدلب.

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المصدر : الجزيرة مباشر