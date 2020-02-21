22:13

من برنامج: المسائية عملية عسكرية للمعارضة السورية في ريف إدلب (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين وإصابة 5 أخرين في غارة على إدلب، كما قالت الوزارة إن ما يزيد عن 50 من جنود النظام السوري قتلوا في إدلب.

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المصدر : الجزيرة مباشر