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20:12
من برنامج:
المسائية
الطيبي يمزق خريطة صفقة القرن داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)
قام رئيس كتلة القائمة المشتركة بالداخل الفلسطيني المحتل أحمد الطيبي خلال خطابه في البرلمان الإسرائيلي بتمزيق خارطة صفقة القرن ودهسها بقدميه قائلا إن هذا مصيرها.
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21/2/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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