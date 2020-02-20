21:40

من برنامج: المسائية إعلان مرتقب لتشكيلة الحكومة التونسية الجديدة (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ تشكيلة الحكومة الجديدة، التي ما زالت تواجه مصيرا غامضا لنيل ثقة البرلمان وتفادي حل البرلمان وإعادة الانتخابات.

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المصدر : الجزيرة مباشر