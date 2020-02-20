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من برنامج: المسائية أردوغان: المحادثات مع روسيا بعيدة عن مطالب بلاده (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المحادثات مع روسيا بخصوص إدلب كانت بعيدة جدًا عن تلبية مطالب بلاده، ملوحاً بأن شن عملية عسكرية هناك بات وشيكًا.

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المصدر : الجزيرة مباشر