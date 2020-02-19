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من برنامج: المسائية قصف صاروخي على ميناء طرابلس البحري[فيديو]

قصفت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ميناء طرابلس البحري بعدة قذائف صاروخية، حيث استهدفت مرافق الميناء ومنشآته ورصيفه الداخلي.

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المصدر : الجزيرة مباشر